شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن الاعتداءات.. قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم جنوب الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، عملية هدم واسعة في بلدة إذنا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث هدمت جرافات الاحتلال خمسة منازل وشرّدت سكانها، في إطار اعتداءاتها المتواصلة على أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيًا، بينهم طالبة جامعية، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها مواجهات واعتداءات على منازل وممتلكات الفلسطينيين.