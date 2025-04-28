شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أخبار عن تسرب إشعاع فى مستشفى أورام بالخرطوم ومسئول ينفى والان مع تفاصيل الخبر

نفى مدير المركز القومي لعلاج الأورام دفع الله أبو إدريس، حدوث تسرب إشعاعي من مستشفى الخرطوم للأورام "الذرة" في وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

ومن جهته، أكد دفع الله أبو إدريس، في بيان عدم وجود أي تسرب إشعاعي من المستشفى الأورام، بعد تحريره من يد ميليشيا الدعم السريع، وأشار إلى أن المركز القومي تأكد من عدم وجود تسرب إشعاعي، بعد الفحص والتدقيق والتقييم الدقيق من الفرق الفنية المختصة والمسئولة عن أجهزة العلاج الإشعاعي التي وصلت إلى المستشفى وفقا لوسائل إعلام سودانية.

وأفاد دفع الله بعدم رصد أعراض سريرية بين المواطنين والعاملين في المنطقة قرب المستشفى، تدل على تعرضهم لإشعاع مكثف.

ونبه المواطنين إلى أن حالات الوفاة بالقرب أو داخل المستشفى ناجمة عن معارك مباشرة، أدت لمقتل أفراد من الدعم السريع فقط، كما دعاهم إلى الاطمئنان وعدم الالتفات إلى الشائعات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن حدوث تسرب إشعاعي من المستشفى أودى بحياة العشرات من الدعم السريع.

وسيطر الجيش على وسط الخرطوم، حيث تتواجد معظم مقار الدولة والمستشفيات الكبيرة، في أواخر مارس المنصرم بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الدعم السريع؛ قبل أن يمدد سيطرته في جميع العاصمة.