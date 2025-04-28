شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على مجموعات المستوطنين، ووقف انتهاكاتهم وجرائمهم المتصاعدة في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان من أبرزها الاعتداءات ضد حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة في بلدة بيت عنان، والاعتداء على مدرسة زنوتا شرق الظاهرية، والهجمات على الفلسطينيين في نبع العوجا وتخريب خطوط مياه المزارعين.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين، أن اعتداءات المستوطنين تتم في ظل غطاء سياسي إسرائيلي، وبحماية وإشراف مباشر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتدخل لقمع المدنيين الفلسطينيين عند محاولتهم الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسات تهدف إلى التطهير العرقي والإبادة والتهجير والضم، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.