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بينهم رضيعة.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على قطاع غزة

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واس- غزة 0 تبليغ

  • بينهم رضيعة.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على قطاع غزة 1/2
  • بينهم رضيعة.. استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على قطاع غزة 2/2

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الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلين وخيمة للنازحين في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 10 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

مدينة غزة

كما استشهد سبعة فلسطينيين بينهم أطفال، في غارة إسرائيلية على منزل غرب مدينة غزة.

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وأشارت المصادر الطبية إلى استشهاد رضيعة في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، تجاه المناطق الشمالية من مخيمي البريج والنصيرات.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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