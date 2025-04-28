شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة، وسط حماية قوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من طلاب المدارس الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل العيسوية شمال شرق المدينة.