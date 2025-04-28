شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 26 فلسطينيا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 26 فلسطينيا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال، منذ فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 8 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلا بخان يونس، ومواطنين اثنين في قصف مخيم الشافعي غرب المدينة.

وأشارت المصادر إلى استشهاد 10 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب مخيم جباليا شمال القطاع، كما استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا غرب مدينة بيت لاهيا.