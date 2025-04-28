شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة رام الله وبلدة زعترة ومخيم شعفاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مدينة رام الله، وسيّرت آلياتها العسكرية في عدة أحياء من المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم أن قوات الاحتلال تمركزت في حي المصايف، وداهمت إحدى البنايات السكنية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة زعترة شرق بيت لحم، ومخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة، وداهمت العديد من المحال التجارية، وسط ترهيب وتهديد الفلسطينيين.