شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تبدى استعدادها لتعزيز التعاون الزراعى مع فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الزراعة الإندونيسى أندى عمران سليمان، عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون فى القطاع الزراعى مع فلسطين، مؤكدا أن إندونيسيا تدعم فلسطين دائما.



وقال سليمان -فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية - "نحن نقدر فلسطين ومستعدون لتوفير الفرص لها لتطوير منتجاتها الزراعية فى إندونيسيا"، وذلك كخطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائى ودفع عجلة النمو الاقتصادى.



وأضاف أن وزير الزراعة الفلسطينى رزق سليمية من المقرر أن يزور إندونيسيا الشهر المقبل لمناقشة خطة التعاون الزراعى واستكشاف إمكانيات بناء شراكة طويلة الأمد بين البلدين.



وأشار وزير الزراعة الإندونيسى إلى أن التعاون بين إندونيسيا وفلسطين لن يركز فقط على الزراعة، بل سيشمل أيضا استثمارات استراتيجية مما يمكن البلدين من النمو معا من خلال برامج زراعية مبتكرة ومختلفة.



وأوضح سليمان أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز القطاع الزراعى الوطنى وفتح فرص جديدة لإندونيسيا وفلسطين فى مجال الزراعة.