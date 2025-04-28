شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى ينفذ عملية عسكرية ضد الإرهابيين فى محافظة هيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ الجيش الصومالى والقوات الشعبية المحلية، عملية مخططة في المناطق الجبلية الواقعة فى منطقتى ياسومان وأبورى بمحافظة هيران وسط البلاد.



واستهدفت هذه العملية -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية- مجموعة من الإرهابيين كانوا مختبئين هناك منذ أيام، في محاولة لإعادة تنظيم صفوفهم.



وتمكّن الجيش الصومالي الذي تلقى معلومات عن تحركات العناصر الإرهابية من طردهم، وفق ما أكد لوسائل إعلام الدولة الضباط الذين قادوا العملية.