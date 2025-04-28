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استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على خيام وتجمعات في قطاع غزة

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

استشهاد 18 فلسطينيًا في قصف الاحتلال على خيام وتجمعات في قطاع غزة

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الدمام - شريف احمد - استشهد 18 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، استهدف خيامًا وتجمعات للفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم امرأة و3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح وسط القطاع.

عمليات نسف واسعة للمنازل

وفي مدينة غزة، استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفل، جراء قصف إسرائيلي على منطقة الشعف شرق المدينة، التي تشهد عمليات نسف واسعة للمنازل والمباني السكنية.
استمرار سقوط الشهداء بقطاع غزة - وفا (أرشيفية)

وفي الضفة الغربية، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة مسن فلسطيني بجروح، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب في مخيم طولكرم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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