شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون إسرائيليون يرجحون توسيع العملية بغزة أكثر من التوصل إلى اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح مسئولون إسرائيليون احتمال توسيع العملية العسكرية لقوات الاحتلال فى قطاع غزة؛ أكثر من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار.

ذكرت ذلك قناة "كان" الإخبارية الإسرائيلية الليلة دون ذكر تفاصيل.

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عقد جلسة مشاورات أمنية فى مكتبه بمشاركة كبار المسؤولين فى المؤسسة الأمنية.

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