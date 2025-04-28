شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 6 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مقهًى وسط قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة مساء اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مقهًى بمخيم البريج وسط قطاع غزة، تزامن ذلك مع مواصلة مدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من مخيمات وسط القطاع.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شقّ محور جديد بطول يزيد عن 12 كيلومترًا، من شرق المدينة إلى غربها، مع تدمير جميع المنازل المحيطة بالمحور.

