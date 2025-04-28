شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيد هوية مئات الضحايا يرفع عدد شهداء الحرب في غزة إلى 52243 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلى 52243 قتيلًا بعد التحقق من هوية مئات الأشخاص الذين كانوا مدرجين سابقًا على أنهم مفقودون قبل تأكيد مقتلهم.

وقالت الوزارة في بيان: "جرى إضافة 697 شهيدًا في الإحصائية التراكمية للشهداء اليوم بعدما اكتملت البيانات الخاصة بهم عبر اللجنة القضائية في وزارة الصحة" المختصة بمتابعة ملف المفقودين.

المفقودون تحت الأنقاض

وأوضح د. خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى لوكالة فرانس برس، أنه "بما يخص المفقودين تحت الأنقاض، فقد أبلغ ذووهم عنهم وكانوا في عداد المفقودين، ولكن جرى انتشال جثامينهم إما من تحت الأنقاض أو من مناطق لم تكن الطواقم الطبية قادرة للوصول إليها بسبب وجود جيش الاحتلال الإسرائيلي فيها".



وقال إسماعيل الثوابتة مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في إجابة عن سبب عدم الإعلان عن هذا الرقم بشكل دوري، إن "اللجنة القضائية تصدر تقريرها كل فترة وليس يوميًا، ولها بروتوكول عمل خاص بها، وعندما تسلم تقريرها يجري الاعتماد".