شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الصومالى يجرى تعديلاً وزارياً يشمل الخارجية والدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، تعديلاً وزارياً محدوداً شمل مكتب النائب الثانى لرئيس الوزراء، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الدفاع.



وأوضح المتحدث باسم الحكومة الصومالية فرحان محمد جمعالى، الذي قرأ قائمة الأعضاء المعينين، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، أنه بموجب التعديل، تقرر تعيين: جبريل عبد الرشيد حاجي عبدي نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، وعبد السلام عبدي علي (طاي) وزيرا للخارجية والتعاون الدولي، وأحمد معلم فقي أحمد وزيراً للدفاع.