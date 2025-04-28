شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يشهد اجتماعات مكثفة حول فلسطين وأوكرانيا الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعات مكثفة، خلال الأسبوع الجاري، حول الملفات الدولية الضاغطة، من فلسطين إلى النزوح القسرى، وأسلحة الدمار الشامل، وأوكرانيا.



ويعقد مجلس الأمن الدولى -وفق بيان- /الإثنين/ جلسة إحاطة، برئاسة المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، تركز على التحديات المتعلقة بالنزوح القسرى فى جميع أنحاء العالم.



كما يشهد المجلس الإثنين اجتماعًا خاصًا بشأن عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، سيقدم فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسى إحاطة إعلامية، ويرأس الاجتماع وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو.



ويعقد مجلس الأمن غدٍ /الثلاثاء/ مناقشة مفتوحة حول "الوضع فى الشرق الأوسط، بما فى ذلك القضية الفلسطينية"، والتى سيرأسها وزير الخارجية الفرنسى بارو، ويقدم الأمين العام أنطونيو جوتيريش إيجازًا موجزًا فى هذا الشأن.



كما تشهد أروقة المجلس بعد غدٍ إحاطة بشأن أوكرانيا، بناءً على طلب الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة، ويرأس بارو الاجتماع، وتقدم فيه وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزمارى ديكارلو والأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية جويس مسويا إحاطة إعلامية.



ويعقد مجلس الأمن يوم /الأربعاء/ التصويت على مشروع قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان، فضلًا عن انعقاد اجتماع خاص بشأن ميانمار، بناءً على طلب المملكة المتحدة، ويشارك فيه المبعوثة الخاصة للأمين العام المعنية بميانمار جولى بيشوب والمبعوث الخاص لرئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) المعنى بميانمار تان سرى عثمان بن هاشم.