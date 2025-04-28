شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يواصل تنفيذ اقتحامات واسعة فى مدينة طولكرم ومحيطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، تنفيذ اقتحامات واسعة في مدينة طولكرم ومحيطها، تزامنا مع تحركات مكثفة لدورياتها الراجلة والمحمولة، وسط تصعيد ميداني واعتداءات طالت المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم.



وأفادت مصادر محلية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بأن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة أبو ليفة في الحي الشرقي القريب من مخيم طولكرم، إضافة إلى منازل أخرى، واحتجزت سكانها لساعات طويلة، وفتشت عددا من الشقق السكنية، قبل أن تجبر الأهالي على مغادرة المبنى، بحجة أن محيط المنازل منطقة عسكرية مغلقة.



وفي شارع نابلس، أُصيب المواطن رائد يونس في العقد السابع من عمره، برضوض بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب، أثناء محاولته تفقد منزله الذي أضرم فيه جنود الاحتلال النار بعد أن انتشروا في محيط المنزل وأغلقوا شارع نابلس ومنعوا حركة مرور المركبات والمواطنين.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت المسن يونس إلى المستشفى جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح.



ويشار إلى أن منزل المسن يونس كان الاحتلال قد استولى عليه منذ نحو شهرين وحوله إلى ثكنة عسكرية، إضافة إلى مبان سكنية أخرى قريبة.



كما انتشر جنود الاحتلال في محيط دوار شويكة شمال المدينة، مع إطلاق نار كثيف وقنابل صوتية، واحتجاز لمواطنين فلسطينيين ومركبات في المنطقة.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قتادة عسس من مخيم نور شمس، أثناء تواجده في الحي الشرقي من المخيم.



كما أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال رفعت علمها على منزل عائلة يزيد أبو دية في جبل النصر بمخيم نور شمس، الذي حولته منذ مدة إلى ثكنة عسكرية، في الوقت الذي تشدد فيه من حصارها على المخيم، وتغلق مداخله بالسواتر الترابية.



وتواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مدينة طولكرم وضواحيها ومخيميها عبر دوار شويكة وشارع العليمي من بوابة "نيتساني عوز" غربا، مع انتشار قوة راجلة في حي الرشيد بضاحية ذنابة.



وفي السياق، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، بينهم أطفال، مساء اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت "وفا" بأن طواقم الإسعاف في مستشفى الكويت التخصصي الميداني (شفاء فلسطين) نقلت شهيدين وعددا من المصابين جرّاء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم الشافعي، غرب مدينة خان يونس.