شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكى: هاجمنا أكثر من 800 هدف للحوثيين منذ بدء العملية العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش الأمريكى أنه هاجم أكثر من 800 هدف للحوثيين منذ بدء العملية العسكرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

يذكرأن، استهدفت 3 غارات أمريكية، السفينة الإسرائيلية المحتجزة "جلاكسي ليدر" قبالة سواحل اليمن.

ووفقًا لقناة "المسيرة" اليمنية، فإن هذه الغارات جاءت ضمن تصعيد عسكري في البحر الأحمر، حيث استهدفت الطائرات الأمريكية السفينة المحتجزة في مياه البحر الأحمر.

وكانت جماعة الحوثيين قد احتجزت السفينة، التي ترفع علم جزر البهاما، في 19 نوفمبر 2023، أثناء توجهها إلى الهند.

وقد برر الحوثيون احتجاز السفينة على أنها جزء من جهودهم لدعم القضية الفلسطينية في ظل الحرب على قطاع غزة. وقد أعلنوا أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعمهم للمقاومة الفلسطينية ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية.