الخليج اليوم .. الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بحق مواطن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأحد، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بأحد الجناة في منطقة تبوك، كاشفة عن جريمته.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم هليل بن عبد الله بن المدلوش الجميلي الصلبي (سعودي الجنسية) على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور"، مشيرة إلى أن التحقيق مع المتهم أسفر عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأوضحت الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني هليل بن عبد الله بن المدلوش الجميلي الصلبي اليوم الأحد 29 شوال 1446 هجري الموافق 27 أبريل بمنطقة تبوك".

وختمت بيانها بالقول: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"