شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يرحب بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس دولة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبًا لرئيس دولة فلسطين.

وقال اليماحي في بيان اليوم: "إن هذه الخطوة تشكل دعمًا مهمًّا لتطوير عمل منظمة التحرير الفلسطينية، وتأكيد وحدة الصف الفلسطيني داخل إطار المنظمة، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود والنضال الوطني، وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس".

