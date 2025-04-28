شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: على الولايات المتحدة وفرنسا أن يجبرا إسرائيل على التوقف فورا عن اعتداءاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب رئيس لبنان العماد جوزيف عون، الولايات المتحدة وفرنسا؛ كـ"ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية"، بأن يتحملا مسئولياتهما، ويجبرا إسرائيل على التوقف فوراً عن الاعتداءات.



وأدان عون - في تصريح أذاعته وكالة الأنباء اللبنانية اليوم /الأحد/ - الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.. وقال "إن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سيادة لبنان وسلامة أراضيه؛ مرفوضة تحت أي ذريعة".



وأكد أن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار؛ سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقراره.