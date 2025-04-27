الخليج اليوم .. الخارجية السورية تشكر السعودية وقطر على دعمهما في سداد مستحقات البنك الدولي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

شكرت وزارة الخارجية السورية في بيان لها اليوم الأحد، السعودية وقطر على دعمهما في سداد مستحقات البنك الدولي.

وجاء في البيان: "تعتر الجمهورية العربية السورية عن شكرها وتقديرها العميق لكل من دولة قطر والمملكة العربية الســعودية، على المبـادرة الكريمــة بسداد المتأخرات الماليـة المسـتحقة على سـوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار أمريكي".

وأضاف البيان: "إن هـذه الخطوة تعكس حرضا مشتركا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء عنه، كما تفتح الباب أمـام تفعيل التعـاون مـع المؤسسات الدوليـة بما يخدم مسار التعافي وإعادة الإعمار".

وتابع البيان: "تؤكد سوريا أن التعاون العربي المـشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنـة، فإنهـا تتطلـع إلـى تعزيـز العلاقـات والمضي قدما نحو شراكات فعالة تخدم مصالح الشعوب وتكرس استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي البالغة نحو 15 مليون دولار.

وأشارت إلى أن هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي إلى سوريا بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاما، وسيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.