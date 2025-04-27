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الخليج اليوم .. نقل البحارة الروس الذين أصيبوا في الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى إلى صنعاء

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الخليج اليوم .. نقل البحارة الروس الذين أصيبوا في الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى إلى صنعاء

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلن ممثل عن طاقم ناقلة النفط "سفن بيرلز" التي تضررت جراء الغارات الجوية الأمريكية على ميناء رأس عيسى غربي اليمن، نقل البحارة الروس الذين أصيبوا إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

 

وأضاف أن إدارة الميناء "لا تمنح الإذن للسفينة بالمغادرة".

 

وقال إن السفينة تحتوي على طعام وماء وبعض الأدوية، لكن "طاقمها بأكمله خائف من احتمال تعرضه لقصف جديد".

 

وأشار إلى أن الطاقم يضم مواطنين روس يعانون من أمراض مزمنة ويحتاجون إلى رعاية صحية بسبب حالتهم.

 

وختم قائلا: "نريد فقط العودة إلى ديارنا وعائلاتنا".

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية في حكومة صنعاء جمال عامر عن إصابة ثلاثة بحارة يحملون الجنسية الروسية جراء الغارات الأمريكية التي استهدفت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة.

 

 

 

المصدر: نوفوستي

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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