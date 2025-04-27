شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 9 فلسطينيين، اليوم /الأحد/ في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس ومدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت على حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين.



وأشارت إلى أن فلسطينيا استشهد متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب القطاع.



وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ97 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية، كما اقتحمت مدينة بيت جالا، غرب بيت لحم.