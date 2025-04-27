الخليج اليوم .. الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في فانكوفر الكندية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها لعملية الدهس الإجرامية التي حدثت أثناء مهرجان للجالية الفلبينية في مدينة فانكوفر الكندية، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.

كما عبرت عن خالص تعازيها ومواساتها إلى كندا وشعبها الصديق وإلى الفلبين وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذا العمل المستهجن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.