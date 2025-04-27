شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية عند الإغلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أداء مؤشرات الأسواق الخليجية في ختام تعاملاتها اليوم /الأحد/، ما بين ارتفاع وتراجع، وسط أجواء ضبابية الأجواء العالمية وحالة عدم اليقين بسبب التعريفات الأمريكية.. في وقت حذرت فيه منظمة التجارة العالمية من تدهور حاد في آفاق النمو لتجارة السلع خلال العام نتيجة للرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية.



وارتفع المؤشرالرئيسي لبورصة "مسقط 30" بنهاية تعاملات اليوم، بنسبة 0.13% ، بإقفاله عند 4,279.21 نقطة، رابحاً 5.77 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس الماضي.

كما ارتفعت مؤشرات القطاعين الصناعة والمالي؛ ليصعد الأول 0.83 % ، وصعد مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.22 % .

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.07 % ، وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 60.69 مليون ورقة مالية، مقابل 17.33 مليون ورقة مالية بالجلسة السابقة.



وأغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 9.32 نقطة، أي بنسبة 0.09 % ، ليصل إلى مستوى 10269.49 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 149 مليونا و570 ألفا و200 سهم، بقيمة 316 مليونا و44 ألفا و240.957 ريال، نتيجة تنفيذ 11471 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

في المقابل ، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 56ر17 نقطة بنسبة بلغت 22ر0 % ليبلغ مستوى 97ر7914 نقطة وتم تداول 6ر425 مليون سهم عبر 24202 صفقة نقدية بقيمة 4ر101 مليون دينار (نحو 2ر310 مليون ولار).



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 30ر108 نقطة بنسبة بلغت 48ر1 في المئة ليبلغ مستوى 47ر7188 نقطة من خلال تداول 3ر277 مليون سهم عبر 14804 صفقات نقدية بقيمة 4ر47 مليون دينار (نحو 145 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 24ر4 نقطة بنسبة بلغت 05ر0 في المئة ليبلغ مستوى 25ر8487 نقطة من خلال تداول 2ر148 مليون سهم عبر 9398 صفقة بقيمة 9ر53 مليون دينار (نحو 9ر164 مليون دولار).

وأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,901.14 بانخفاض وقدره 0.36 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع المواد الأساسية.



في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 806.30 بانخفاض وقدره 0.66 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وقد بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 997 ألفًا و540 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 222 ألفًا و342 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 79 صفقة.