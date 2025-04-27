شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء بينهم أطفال ونساء فى قصف إسرائيلي على خمية نازحين بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/ إثر قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي طال خيمة تؤوي نازحين، في مدينة حمد، شمال محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأوضحت مصادر طبية محلية أن من بين الشهداء 3 أطفال وامرأة، إضافة لإصابة عدد آخر منهم.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.