شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قطر: نريد أن يكون اتفاق الهدنة فى غزة شاملا وليس عبر مراحل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 03:23 م

قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري: "نريد أن يكون اتفاق الهدنة فى قطاع غزة شاملا وليس عبر مراحل"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير خارجية قطر: "إسرائيل تريد إطلاق سراح جميع محتجزيها دون أى أفق لإنهاء الحرب على غزة".

وتابع: "حماس جاهزة لإطلاق سراح جميع المحتجزين مقابل الإفراج عن أسرى وفقا لشروط قد ترفضها إسرائيل.. ولمسنا في محادثات الخميس تقدما بمواقف الأطراف بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.