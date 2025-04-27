شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يتلقى دعوة من الرئيس العراقى للمشاركة في القمة العربية ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 03:08 م

تلقى عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، دعوة رسمية من رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية "الرابع والثلاثين" التي تستضيفها مدينة بغداد في السابع عشر من مايو المقبل.

واستقبل البرهان بمكتبه، عبد الأمير كامل الشمري مبعوث الرئيس العراقي الذي سلمه الدعوة.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.