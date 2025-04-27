شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يدشن مبادرة لدعم أسر الشهداء والنازحين والمتضررين من حرب السودان والان مع تفاصيل الخبر

دشن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى السودان، مبادرة دعم أسر الشهداء والنازحين والمتضررين من الحرب.

وحيا لدى مخاطبته حفل تدشين المبادرة، شهداء السودان وشهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمستنفرين .

مشيداً بالقائمين على أمر هذه المبادرة التي تعبر عن تعاضد وتكاتف وتراحم أهل السودان مشيرا إلى الإرث الأخلاقي الذي يتكئ عليه الشعب السوداني مبيناً أن هذه المبادرة ستكون عوناً وسنداً لأسر الشهداء والنازحين واللاجئين.

وجدد رئيس المجلس السيادي العزم على القصاص من الدعم السريع والانتصار للضحايا الذين سقطوا بسبب إستهدافها الممنهج للمدنيين في كل ربوع البلاد وأضاف قائلاً أن هذه المليشيا المتمردة وداعميها سيدفعون الثمن غالياً قصاصاً لدماء أهل السودان ..

وطمأن البرهان الشعب السوداني بأن الأمور تمضي كما هو مخطط لها تماماً مضيفاً أنه قريبا سيتم حسم محاولات مليشيا الدعم السريع لإطلاق المسيرات نحو المرافق الحيوية وإبطال مغامراتها .

وحذر البرهان المواطنين من الانسياق وراء هذه المليشيا، مبيناً ان السودان معروف بقبائله ونسيجه الإجتماعي المتماسك مشيراً إلى محاولات المليشيا المتمردة لجر البلاد نحو الاستقطاب القبلي والذي تهدف من خلاله لتفتيت النسيج الإجتماعي وزرع الشقاق بين أهل السودان .

مؤكداً أن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح، وأضاف رئيس المجلس السيادي ان هناك بعض الدول والجهات السياسية تصطف خلف مليشيا الدعم السريع مؤكداً أن إرادة أهل السودان هي الغالبة وأن النصر سيكون قريباً وأضاف " كلنا ثقة بأن الله سييسر لنا طريق النصر " .

من جانبه قال وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم يس، أن ما يتعرض له السودان من مؤامرة تقف وراءها دول، مؤكداً قدرة أهل السودان على الانتصار على هذه المخططات وذلك بفضل التعاضد والتكاتف بينهم مبينا أن هذه المبادرة تحت شعار عافية وطن لمد يد العون والإسناد لأسر الشهداء والنازحين والمتضررين من الحرب.

إلى ذلك قال الصحفي مزمل أبوالقاسم، عضو لجنة المبادرة وممثل المجتمع المدني أن هذه المبادرة تستهدف دعم ضحايا الحرب وإسناد أسر الشهداء والأسرى والمفقودين والنازحين واللاجئين وذلك بمشاركة كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ورجال المال والأعمال، وأضاف أن أهل السودان ضربوا المثل الأعلى في التكاتف والتراحم خلال هذه الحرب التي فرضت عليهم.