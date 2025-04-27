شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء قطر يشدد على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من جميع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه اليوم الأحد مع وزير الثقافة اللبناني الدكتور غسان سلامة، الذي يزور الدوحة حاليا، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وآخر المستجدات في لبنان، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وجدد رئيس الوزراء القطري - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق، مشددا على ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.