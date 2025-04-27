الخليج اليوم .. إسرائيل تعترض صاروخاً أطلق من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد اعتراض صاروخ أعلن الحوثيون إطلاقه من اليمن مؤكدين أنه بالستي فرط صوتي استهدف قاعدة جوية في جنوب إسرائيل.

وقال الجيش في بيانه "تم اعتراض الصاروخ الذي أطلق من اليمن ... قبل أن يعبر الأراضي الإسرائيلية".

وفي بيانهم، قال الحوثيون إن الصاروخ استهدف قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب في جنوب إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

تتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومذاك، أسفرت الغارات الأميركية عن مقتل 218 شخصا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات حوثية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخا منذ استئناف إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس المنصرم.