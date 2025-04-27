شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت و كالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن نحو 250 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.



وفي سياق متصل.. أقدم مستوطنون، اليوم الأحد، على تدمير مدرسة "زنوتا"، إحدى مدارس الصمود والتحدي شرق الظاهرية جنوب الخليل، وسرقوا محتوياتها.



وقال فايز الطل رئيس مجلس قروي "زنوتا" - في تصريح اليوم - إن عددا من المستوطنين أقدموا على تدمير ما تم ترميمه في مدرسة "زنوتا"، بمشاركة المجلس القروي والأهالي، وتجهيزها لاستقبال الطلبة على مقاعدها.. موضحا أن المستوطنين سرقوا أبواب حديدية للصفوف الدراسية، وألواح "البنليت"، وقواطع بين الصفوف الدراسية، قبل تدمير المدرسة، مشيرا إلى أنهم اعتدوا على المدرسة ودمروها عدة مرات، وعملوا على تهجير سكان القرية قسرا، بعد تدمير مساكنهم، والاعتداء عليهم، وعلى ممتلكاتهم.



يذكر أن المستوطنين أحرقوا ودمروا في شهر نوفمبر 2023 مدرسة "زنوتا" الأساسية المختلطة جنوب الخليل، بعد أن أجبروا باعتداءاتهم المتكررة أكثر من 250 مواطنا من القرية على ترك منازلهم، وأراضيهم، والرحيل عنها قسرا في 28 أكتوبر 2023، وبعد أكثر من تسعة أشهر من الترحيل القسري تمكن الأهالي في شهر أغسطس عام 2024، من انتزاع أمر قضائي من محكمة الاحتلال بعودتهم إلى منازلهم.