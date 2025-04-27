شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: فظائع يومية وتسليح للمساعدات وحرب يبدو أنها بلا حدود في غزة والان مع تفاصيل الخبر

وصف جوناثان ويتال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في فلسطين الأيام المقبلة في غزة بانها ستكون "حرجة"، موضحا أن من لا يُقتلون بالقنابل والرصاص يموتون ببطء بسبب عدم وصول المساعدات داعيا إلى رفع الإغلاق المفروض على دخول المساعدات والإمدادات، واستئناف وقف إطلاق النار

وأكد المسؤول الأممي أن الوكالات الإنسانية تواصل على الرغم من التحديات محاولة العمل أينما استطاعت لتلبية الاحتياجات لافتا إلى نفاد الإمدادات وتقلص قدرة منظمات الإغاثة على العمل في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء غزة.

وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في تحقيق المساءلة مشيرا الي أن الناس في غزة يتعرضون للاختناق وأن ما نراه من حولنا هو معاناة لا نهاية لها مع استمرار الإغلاق الكامل والتام منذ ما يقرب من شهرين في ظل اشتداد الغارات الجوية والعمليات البرية وأوامر النزوح التي تدفع الناس إلى مغادرة ديارهم