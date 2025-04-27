شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الهجوم الإرهابى على مواقع عسكرية شمالى جمهورية بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الكويت، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقع عسكرية شمالي جمهورية بنين؛ وأدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وأكدت وزراة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" - رفضها القاطع للعنف والإرهاب بجميع أشكالهما.. متقدمة بخالص تعازيها لجمهورية بنين ولأسر القتلى، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.