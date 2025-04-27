شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تعلن نفاد إمداداتها من "الطحين" فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد ، نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة.

وقالت الوكالة - في منشور على حسابها بمنصة "إكس"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - "أعلن برنامج الأغذية العالمي في 25 أبريل عن نفاد مخزونه الغذائي بالكامل في غزة، كما نفدت إمدادات الطحين من الأونروا في وقت سابق من هذا الأسبوع"، مشيرة إلى أن لديها "حوالي 3000 شاحنة محملة بمساعدات منقذة للحياة جاهزة للدخول إلى غزة، غير أن إسرائيل تمنع دخول شاحنات المساعدات".

وشددت المنظمة على أنه "يجب رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ سنوات".

ويعتمد قطاع غزة البالغ عدد سكانه نحو 2.4 مليون نسمة، بشكل شبه كلي على المساعدات الإنسانية التي توقفت تماما منذ 2 مارس الماضي، حين أغلقت إسرائيل معابر كرم أبو سالم، وزيكيم، وبيت حانون.