شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلتان في قصف حي "الزيتون" بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلتان، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي حي "الزيتون" شرقي مدينة غزة.



وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد طفلتين ومواطن، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال شارع "السكة" في حي "الزيتون"، كما يتواصل قصف الاحتلال المدفعي لأحياء الشجاعية والزيتون والتفاح شرقي مدينة غزة.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.



وفي سياق آخر.. اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة "سلوان" جنوب المسجد الأقصى المبارك، وفرضت غرامات مالية على مركبات المواطنين.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن شرطة الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مفترق جسر سلوان، وفرضت مخالفات على عدد من المركبات، وتأتي هذه الغرامات كوسيلة عقاب يستخدمها الاحتلال ضد المقدسيين، إذ تفرضها تحت ذرائع وحجج واهية.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة "الرام" شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، دون أن يبلغ عن وجود إصابات.