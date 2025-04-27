شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يدمر صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من تدمير صاروخ أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية دون وقوع أضرار أو إصابات.



وأضاف جيش الاحتلال - في بيان نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أنه تم رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه مناطق البحر الميت والنقب جنوبي إسرائيل، مشيرا إلى أن صافرات الإنذار دوت في عدد من المناطق عقب إطلاق الصاروخ، وتم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر.



وأوضح البيان أن صافرات الإنذار دوت في منطقتي العربة والبحر الميت، عقب ذلك تم اعتراض الصاروخ وتدميره.



وكان جيش الاحتلال قد أعترض أمس /السبت/ صاروخا أطلق من اليمن أيضا قبل أن يدخل الأجواء الاسرائيلية، حيث دوت صافرات الإنذار في المنطقة الجنوبية في بئر السبع ومحيطها.