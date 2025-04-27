شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل في قصف لمدينة خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية، استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - باستشهاد صياد برصاص بحرية الاحتلال في بحر خان يونس، كما استشهد مواطنين أحدهما طفل؛ إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في بلدة "خزاعة" شرق مدينة خان يونس.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.