شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن مصرع 40 مسلحا من حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الإعلام الصومالية مصرع 40 مسلحا من حركة الشباب الصومالية خلال اشتباكات دامية اندلعت في وسط البلاد بين مسلحي حركة الشباب والجيش الصومالي.



أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أن مسلحي حركة الشباب استهدفوا قاعدة ورغادي العسكرية. وفي اتصال مع "راديو فرنسا الدولي"، أوضح عمر محمود، الباحث في "مجموعة الأزمات الدولية"، أن هذا الهجوم يوضح رغبة الجماعة الإرهابية في تعزيز وجودها في المنطقة.



وتقع قاعدة ورغادي العسكرية بالقرب من الطريق الذي يربط شبيلي الوسطى، شمالاً، بإقليم جلجدود. وقد سيطرت الحكومة الصومالية على مناطق رئيسية في بعض المدن في هذه المنطقة وفي مناطق أخرى حولها خلال عامي 2022 و2023. وتهدف حركة الشباب بهجومها الى تعزيز وجودها على طول هذا الطريق.