شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يشدد على ضرورة تذليل أى عقبات فى طريق التعاون الاقتصادى المشترك مع العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي ،أهمية العمل على تطوير العلاقات بما يحقق المصالح الأردنية العراقية المشتركة، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات في طريق التعاون الاقتصادي المشترك.



جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بأربيل ضمن زيارة رئيس النواب الأردني للعراق حيث نقل تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس بارزاني .



وأكد برزاني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن بالعراق، مثمناً جهود الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، في دعم أمن واستقرار العراق، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين إقليم كردستان العراق والأردن بما يحقق المصالح المشتركة.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب الأردني إن العلاقات الأردنية العراقية قوية ولها تاريخ طويل من العمل المشترك بما يخدم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية .



حضر اللقاء القنصل العام للمملكة لدى إقليم كردستان العراق فؤاد المجالي و مدير عام مكتب رئيس النواب الأردني محمود الخلايلة.