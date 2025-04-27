شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يزور جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض تونس الدولى للكتاب ويشيد بإصداراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الـ 39، وقام بجولة تفقديَّة في الجناح، اطَّلع خلالها على الإصدارات المتنوِّعة لمجلس حكماء المسلمين التي تبلغ أكثر من 250 إصدارًا بـ 5 لغات، تناقش أبرز القضايا الفكرية والثقافيَّة



وأبدى الرئيس قيس سعيد -في بيان لمجلس حكماء المسلمين- اهتمامًا خاصًّا بعدد من أبرز الإصدارات منها "وثيقة نداء أهل القبلة؛ أمة واحدة ومصير مشترك"، وكتاب "مشكلات افتراق الأمة إلى أهل سنة وشيعة"؛ حيث أكَّد فخامته على أهمية وحدة الأمة والتمسك بالأصول الكبرى للإسلام ونبذ الفرقة، مستشهدًا بقوله تعالى {وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون} سورة المؤمنون 25.



كما طالع أيضًا كتاب "100 سؤال في المنهج والعقيدة والشريعة"، ومحاوره المتعلِّقة بعلم الكلام، والتكفير وما إليه، والجهاد وما إليه، والسياسة الشرعية، والقضايا المعاصرة، وتحدَّث عن ضرورة تصحيح المفاهيم، وأهمية فهم التراث الإسلامي فهمًا صحيحًا، مشيدًا بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتعايش الإنساني والعمل على وحدة صف الأمة ولم شملها.



ويشارك مجلس حكماء المسلمين، للعام الثاني على التوالي، بجناحٍ خاصٍّ في معرض تونس الدولي للكتاب، الذي ينعقد خلال الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025؛ وذلك بأكثر من 250 إصدارًا فكريًّا وثقافيًّا متنوعًا من إصدارات "الحكماء للنشر"، انطلاقًا من رسالة المجلس الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتَّسامح ومد جسور التعاون والتعايش الإنساني.