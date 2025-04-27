شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تعرب عن أسفها للقرار الأمريكى برفع الحصانة القانونية عن "أونروا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصانة القانونية عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدةً ضرورة احترام الدول جميع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.



وأكدت المنظمة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- على الدور الحيوي الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله لهذه الوكالة الأممية، والذي يشكل شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة منذ 17 شهرًا.



ودعت "التعاون الإسلامي" الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها تجاه "أونروا" واستئناف تمويلها، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للوفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا، التي تعبر عن التزام ومسؤولية المجتمع الدولي تجاه تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين وحماية حقوقهم لحين تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 194.



وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي إلى ضرورة وضع حد لجريمة الإبادة وجريمة التجويع والحصار التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.