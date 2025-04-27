شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التحرير الفلسطينية تصادق على اختيار حسين الشيخ نائبا للرئيس والان نبدء بالتفاصيل

الموافقة بالإجماع

حوار وطني شامل

الدمام - شريف احمد - صادقت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت على اختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس لجنتها التنفيذية ولرئيس دولة فلسطين.جاء القرار خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث جرى استعراض نتائج الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني التي انعقدت مؤخرا في رام الله، ومناقشة الإجراءات العملية لتنفيذ قراراتها.وخلال الاجتماع، رشح الرئيس محمود عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية حسين شحادة محمد الشيخ، لشغل منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس دولة فلسطين، وذلك استنادا إلى قرار المجلس المركزي الفلسطيني الصادر في 24 أبريل الجاري باستحداث هذا المنصب.وبحسب بيان رسمي، صادقت اللجنة التنفيذية بالإجماع على الترشيح المقدم من الرئيس عباس، ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر يوم السبت المقبل لاختيار أمين سر جديد للجنة التنفيذية من بين أعضائها.وأكد الرئيس عباس في كلمته خلال الاجتماع أهمية بدء حوار وطني شامل تشارك فيه اللجنة التنفيذية للمنظمة واللجنة المركزية لحركة فتح مع كافة الفصائل الفلسطينية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.كما أطلع الرئيس أعضاء اللجنة التنفيذية على التحركات السياسية المقبلة، والتي تهدف إلى وقف "العدوان وحرب الإبادة الجماعية"، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، إضافة إلى تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع، وصولا إلى انسحاب إسرائيلي كامل، والانخراط في عملية سياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد اجتمع يومي الأربعاء والخميس الماضيين في رام الله، وأقر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية بعد تعديل المادة الثالثة عشرة من القانون الأساسي الفلسطيني المتعلقة بأعضاء اللجنة التنفيذية.