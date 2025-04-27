شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: وفدنا بحث فى القاهرة جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت حركة حماس، اليوم الأحد، عن تفاصيل المحادثات والمشاورات التي أجراها وفد الحركة في القاهرة مع المسؤولين المصريين، حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت حماس، في بيان، غادر وفد قيادة الحركة برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، وعضوية باقي أعضاء المجلس، العاصمة المصرية القاهرة، أمس السبت، بعد أن أجرى محادثات ومشاورات مكثفة مع المسؤولين المصريين، تناولت الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وجميع القضايا ذات الصلة”.

وأضافت حماس أن الوفد استعرض رؤية الحركة للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين والإغاثة والإعمار، وتم التوافق على بذل المزيد من الجهود واستمرار التواصل لإنجاح الجهود المبذولة بهذا الصدد.

وتابعت، كما جرى تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد شهرين من الحصار المطبق، ومنع الاحتلال إدخال المساعدات والمواد الغذائية والطبية للقطاع، وضرورة التحرك العاجل لإيصال المساعدات واحتياجات القطاع للمواطنين”.