شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب مصري وأردني باختيار حسين الشيخ نائبًا للرئيس الفلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الأردن ترحب

الدمام - شريف احمد - رحبت مصر بقرار تعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبًا لرئيس دولة فلسطين.وأكدت مصر في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها مساء السبت، دعمها لهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح، وجرى الإعلان عنها في القمة العربية غير العادية بالقاهرة يوم 4 مارس الماضي، وبما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه المرحلة الفارقة والتاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية.كما رحّبت الحكومة الأردنية بتعيين حسين الشيخ، نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائبًا لرئيس دولة فلسطين.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة دعم بلاده للجهود التي تقوم بها دولة فلسطين في سبيل تعزيز آفاق العمل السياسي الفلسطيني، من أجل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كافة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.