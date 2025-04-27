شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات مكثفة لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم بشمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة طولكرم وضواحيها، ومخيميها، مساء السبت، تحركات مكثفة لآليات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفرق المشاة، تخللتها إقامة عدة حواجز طيارة على الشوارع الرئيسية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن آليات جيش الاحتلال تمركزت عند دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة، وشارع العليمي قرب مجمع المحاكم في الحي الغربي، حيث جرى إيقاف المركبات وتفتيشها وإخضاع ركابها للاستجواب الميداني.



وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت مقهى في محيط دوار العليمي، واقتادت عددا من الشبان المتواجدين فيه للتحقيق الميداني، قبل أن تفرج عنهم لاحقا بعد احتجازهم واستجوابهم.



كما شهدت ضاحية اكتابا وحي إسكان الموظفين شرق طولكرم، انتشارا واسعا لدوريات المشاة التابعة للاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي بشكل عشوائي، وتفتيش المركبات المارة.

وأفاد شهود عيان باعتقال شاب من الضاحية واقتياده عبر شارع مخيم نور شمس قبل الافراج عنه.



وفي مخيم نور شمس، دوت عدة انفجارات مترافقة مع أصوات إطلاق نار كثيف وقنابل صوتية، في الوقت الذي أقدمت فيه جرافات الاحتلال على إغلاق مدخل حارة المحجر بالسواتر الترابية، إلى جانب إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى مداخله.



وتأتي هذه التحركات مع دخول العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها يومه الـ 90، وعلى مخيم نور شمس يومه الـ 77، وسط عدوان متصاعد فاقم من معاناة المواطنين، خاصة بعد اخضاعهم لنزوح قسري من منازلهم في المخيمين وبعض أحياء المدينة لا سيما الشرقية والشمالية، بالاضافة الى التدمير الشامل للممتلكات والبنية التحتية.