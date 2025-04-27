شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية ترحب بتعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت وزارة الخارجية السعودية بتعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطينى، مؤكدة أن المملكة ترحب باستحداث منصب نائب رئيس دولة فلسطين.

وأشارت الخارجية السعودية " المملكة ترحب بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية".

يذكرأن، صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن في جلستها المنعقدة، السبت، على الترشيح المقدم من الرئيس عباس لتعيين حسين الشيخ، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين.

وقدم الرئيس عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووفقاً لقرار المجلس المركزي الفلسطيني بتاريخ 24 أبريل 2025 في دورته 32، الذي قرر استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دولة فلسطين وتعيينه، وبناءً على الصلاحيات المخولة له فقد رشح حسين شحادة محمد الشيخ، لهذا المنصب.

هذا وسيتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية، يوم السبت القادم لاختيار أمين سر اللجنة التنفيذية من بين أعضائها.

واجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس حيث جرى استعراض نتائج اجتماع الدورة 32 للمجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، وناقشت الإجراءات العملية من اجل تنفيذ قراراتها.

وأكد الرئيس الفلسطيني، على البدء بالحوار الوطني الشامل من اللجنة المكلفة من كل من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح، مع الفصائل كافة، من أجل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقد وضع الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع اللجنة التنفيذية في صورة التحركات السياسية القادمة من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية، والإسراع في ادخال المساعدات الإنسانية والطبية الى قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال في قطاع غزة، والذهاب الى عملية سياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.