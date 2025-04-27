شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشاريع مترو بنما: إنشاء خط مترو بطول 4.5 كيلومتر تحت قناة بنما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كارلوس سيدينو، مدير مشاريع مترو بنما إن إنشاء خط مترو تحت قناة بنما من المتوقع أن يربط العاصمة، الواقعة على الضفة الشرقية للممر المائي بين المحيطين، بالضفة الغربية بحلول عام 2028.



وأوضح كارلوس سيدينو، مدير مشاريع مترو بنما، خلال،أن النفق، الذي تم بناؤة أول 4.5 كيلومتر منه، يمتد على عمق "65 مترًا" تحت القناة. وأكد "نحن بالفعل تحت مياه قناة بنما" حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية .



وتربط قناة بنما، التي افتُتحت عام 1914، المحيط الهادئ بالبحر الكاريبي، ثم بالمحيط الأطلسي. وتمر القناة بحوالي 5% من حركة النقل البحري في العالم، وقد عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستحواذ عليها ومن المتوقع أن يربط خط المترو، الذي يبلغ طوله 25 كيلومترًا، مدينة بنما بمدينة أرايجان السكنية في غضون 20 دقيقة، وأن يُسهم في تخفيف الازدحام على الجسرين اللذين يعبران القناة في العاصمة، وتستغرق الرحلة حاليًا ما يصل إلى ساعتين .



ويُنفذ هذا الخط ، وهو الثالث في المنطقة الحضرية، تحالف شركات بقيادة شركة هيونداي الكورية الجنوبية العملاقة، بينما تتولى شركة CRTG الصينية (مجموعة أنفاق السكك الحديدية الصينية) بناء النفق. وتُقدر تكلفة هذا الخط، الذي سيخدم 11 محطة وينقل حوالي 160 ألف راكب يوميًا، بأكثر من ملياري دولار .