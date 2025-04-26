شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب الأردني يؤكد أهمية تبادل الخبرات مع إقليم كردستان العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانين الأردني والكردستاني، مشددا على أهمية التعاون لتطوير الأداء التشريعي والرقابي في كلا البرلمانين.



جاء ذلك خلال زيارة الصفدي، اليوم /السبت/ إلى مجلس نواب إقليم كردستان العراق والتقى عدداً من رؤساء الكتل النيابية التي يتكون منها المجلس، وذلك في ختام زيارة رسمية يجريها إلى العراق.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني إن الأردن دخل المئوية الثانية للدولة برؤية تحديث شاملة مكنت من مشاركة المرأة والشباب في مختلف المجالات وخاصة البرلمانية منها.



وأضاف أن الأردن يسير بتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التي انبثقت منها رؤية التحديث الشامل بمساراته الثلاثة التي ساهمت بتعزيز نهج المشاركة الفاعلة لتكون عنوانا لاستمرار التنمية والبناء في كافة المجالات.

ومن جهتهم، عبر رؤساء الكتل النيابية في برلمان كردستان العراق عن رغبتهم بالتعاون البرلماني، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في سبيل تطوير الأداء التشريعي والرقابي في كلا البرلمانين.



وأكدوا أن الأردن وإقليم كردستان ومختلف مكونات العراق تربطهم علاقات تاريخيّة راسخة، معتبرين أن تبادل الزيارات البرلمانية يهدف إلى تعزيز هذا التعاون ونقله إلى مرحلة التطبيق العملي الذي سينعكس إيجابا على البلدين.