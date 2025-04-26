شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام التراث الفلسطينى: هناك محاولات لطمس ونهب التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم علوان، مدير عام التراث الفلسطينى، إننا ملتزمون بالدفاع عن الهوية الوطنية الفلسطينية لأنه لم يعد هناك مجالًا ولا خيرا غير ذلك، موضحا أن هناك محاولات طمس، ونعتبر نهب التراث الفلسطينى ونسب الثقافة والتاريخ الفلسطينى إلى روايات زائفة إسرائيلية.

وأضاف علوان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوى، ببرنامج عن قرب مع أمل الحناوى، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: «أنه قبل ذلك كان هناك محاولات لنسب التطريز الفلسطينى للإسرائيليين استخدموها فى الطيران الإسرائيلى لمحاولات دائمة ومستمرة، وانهم حولوا الأكلات الشعبية الفلسطينية للإسرائيليين، وأى أحد حاول سؤال أى إسرائيلى من أين أتت الثقافة؟ لن يجيب، لافتًا إلى أنهم لا يعرفون العمق أتى منه هذا التراث».

وأوضح مدير عام التراث الفلسطينى أن الموقف الأمريكى هو موقف مخزٍ ومشين على مر التاريخ يعكس الهمجية والغطرسة الأمريكية لما يحدث في قطاع غزة، وإننا كقيادة فلسطينية وشعب فلسطينى سنستمر بقول لا لهذا القزم الأمريكى الذى يعمل تحت إمارة إسرائيل.